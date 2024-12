Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di superG. Sarrazin l’unica alternativa ad Odermatt?

Dopo il gigante di apertura di Soelden e gli slalom di Levi e di Gurgl, si apre anche la stagione della velocità della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 al maschile. A Beaver Creek in programma c’è la discesa libera per il prossimo venerdì e il Super G per il prossimo sabato, per poi chiudere con il gigante di domenica.

Il favorito numero uno alla vittoria della Coppa del Mondo di supergigante sarà ancora Marco Odermatt. L’elvetico ha vinto per tre volte la Coppa del Mondo generale, le ultime tre e ha vinto nel 2023 e nel 2024 la Coppa del Mondo di supergigante. In Coppa del Mondo sono 12 le vittorie in Super G, mentre manca ancora la vittoria ai Mondiali. Sin da Beaver Creek potrebbe cominciare a fatturare, considerato che l’elvetico in questo contesto si è già imposto nel 2019 e nel 2021.

I due avversari principali potrebbero essere Cyprien Sarrazin e Vincent Kriechmayr. Il francese nella scorsa stagione, specie in discesa libera, è stato il più vicino in assoluto alle code dello svizzero, ma in Super G probabilmente perde qualcosa. L’austriaco invece ha una certa sensibilità e bravura anche nelle piste più tecniche e si è aggiudicato la coppetta di specialità nel 2021.

Difficile trovare altri nomi: si possono inserire con regolarità nelle prime posizioni l’austriaco Raphael Haaser, secondo lo scorso anno a Garmisch e a Bormio, lo svizzero Stefan Rogentin, vincitore dell’ultimo Super G a Saalbach e il nostro Guglielmo Bosca che stava trovando continuità di risultati in questa specialità.