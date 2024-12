Sci alpino, Asja Zenere fa suo il superG di Zinal di Coppa Europa! Ghisalberti e Allemand nella top10

Una splendida Asja Zenere si è aggiudicata il primo dei due superG di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista elvetica la nostra portacolori ha preso il comando della classifica con una prova impeccabile, con una prima parte nella quale ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie.

Asja Zenere ha chiuso con il tempo di 1:00.14 precedendo la padrona di casa Janine Schmitt, distante 16 centesimi, mentre è terza la canadese Valerie Grenier a 22. Quarta posizione per un’altra svizzera, Malorie Blanc con un distacco di 25 centesimi dalla vetta, mentre è quinta l’austriaca Viktoria Buergler a 45.

Sesta posizione per la tedesca Fabiana Dorigo con 49 centesimi di ritardo da Zenere, settima la francese Clara Direz a 63, mentre è ottava un’altra svizzera, Stefanie Grob, a 94. Completano la top10 altre due azzurre. Nona posizione, infatti, per Ilaria Ghisalberti a 78 centesimi dalla vetta, quindi decima Sara Allemand a 85.

Le altre italiane. Si ferma in 13a posizione Giulia Albano a 1.19, quindi 16a posizione per Elisa Platino a 1.28. Tutte oltre la trentesima posizione le altre azzurre. Aurora Zavatarelli chiude a 2.69, Ludovica Vittoria Druetto a 2.95, mentre non hanno completato la loro prova Carlotta De Leonardis, Vittoria Cappellini, Melissa Astegiano e Elena Dal Vecchio.