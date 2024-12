Lindsey Vonn dietro il successo di Sofia Goggia: “Mi ha spiegato la pista, è la Bibbia”

Un consiglio da parte di un’amica/rivale. Sofia Goggia si sta godendo ore molto speciali, dopo essere tornata al successo in Coppa del Mondo di sci alpino ed essersi messo alle spalle quanto accaduto negli ultimi mesi: l’incidente dello scorso febbraio in allenamento, la paura di non riuscire a recuperare dall’infortunio alla gamba destra e l’attesa per tornare sugli sci e fare quello che ama.

Tutti pezzi del puzzle sono stati messi insieme sulla Birds of Prey di Beaver Creek, in un week end magico: secondo posto in discesa e vittoria in superG. E qualche merito ce l’ha anche un’altra atleta che tornerà ufficialmente alle gare a quasi sei anni di distanza. Stiamo parlando di Lindsey Vonn, apripista d’eccezione dello Speed Opening negli States.

Vonn, come è noto, è riuscita con le gare FIS a Copper Mountain a meritarsi la wild card per il fine-settimana dedicato alla velocità a St. Moritz. Sulle nevi in Colorado, invece, si è messa in “società” con Goggia da un certo punto di vista. Ieri, infatti, mentre le rivali di Sofia osservavano dagli schermi cosa stessero facendo le atlete scese per prime, lei era in attesa di una chiamata telefonica.

“Tutte le altre ragazze guardavano la TV e io ero al telefono con Lindsey e lei mi stava spiegando il tracciato, e io ho detto, ‘Grazie’. Devo davvero ringraziarla perché mi fido molto di lei. Ciò che dice è la Bibbia“, ha rivelato la sciatrice azzurra. “Ho davvero sentito che il superG potesse essere mio. Ho sciato senza pensare a niente. Conoscevo le porte, conoscevo la mia strategia e sono semplicemente scesa“.

Dopo aver sfiorato la vittoria nella discesa di sabato, nella sua prima gara da gennaio dopo essersi ripresa da un infortunio alla tibia, la campionessa bergamasca si è sentita più sicura di sé la seconda volta. “Se dopo la discesa, dicevo di aver sciato all’8o% del mio potenziale, in superG penso di aver dato il massimo dall’inizio alla fine“.

A questo punto le due amiche si ritroveranno a sfidarsi sulle nevi svizzere nel prossimo fine-settimana dedicato sul pendio elvetico. “Siamo davvero buone amiche: restituirò il favore“, ha detto Goggia. Vedremo come…