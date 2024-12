Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo Ruka, la Coppa del Mondo di salto con gli sci fa tappa a Wisla, in Polonia, in uno dei luoghi di grande fama di questa disciplina. Del resto, la Polonia da molti anni è assai passionale nei confronti delle vicende sui trampolini, diventate ventose nel fine settimana finlandese.

Si gareggia sul trampolino intitolato ad Adam Malysz, mister 39 vittorie e 92 podi in Coppa del Mondo nonché quattro titoli iridati, anche se mai è riuscito a fregiarsi dell’oro olimpico. Netto anticipo di calendario della tappa di Wisla, perché qui si gareggiò nello scorso gennaio all’interno di una più ampia fase polacca, un PolSki Tour di cui quest’anno non resta traccia. Vinse Ryoyu Kobayashi, che a furia di secondi posti s’era appena aggiudicato la Tournée dei Quattro Trampolini.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024-2025 maschile passerà da Wisla il 6, 7 e 8 dicembre. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (salvo le qualificazioni della domenica) e in diretta streaming su discovery+, SkyGo e DAZN (in questi ultimi due casi sulla programmazione di Eurosport 1).

COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI WISLA 2024

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:00 Qualificazione – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:05 Gara – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 8 dicembre

Ore 13:45 Qualificazione

Ore 15:15 Gara – Diretta tv su Eurosport 1

