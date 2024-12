Salto con gli sci, Paschke svetta nelle qualificazioni per gara-2 a Ruka. Avanza Insam

Pius Paschke conferma il suo magico stato di forma e detta legge nelle qualificazioni per la seconda gara individuale del weekend sul trampolino grande di Ruka, sede del secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Gara-2 a Kuusamo che comincerà alle ore 15.15 italiane (le 16.15 locali).

Il veterano tedesco, vincitore di due delle prime tre competizioni individuali della stagione, si candida ad un nuovo successo dopo aver impressionato positivamente nel salto di qualificazione odierno. Paschke, partendo da una stanga più bassa rispetto a tutti gli altri, ha cavalcato alla perfezione il forte vento frontale atterrando due metri e mezzo oltre il punto HS (fissato a 142 metri) e stampando il miglior punteggio della serie con uno score di 162.9.

Austria in grande spolvero con il secondo posto di Daniel Tschofenig ed il terzo di Stefan Kraft, rispettivamente a 5.5 e 10 punti dalla vetta, ma si sono ben comportati anche Jan Hoerl 5°, Maximilian Ortner 9° e Michael Hayboeck 11°.

Da segnalare la quarta piazza dello svizzero Gregor Deschwanden, mentre diversi big sono rimasti fuori dalla top10. Alex Insam sarà l’unico azzurro presente in gara-2, dopo aver chiuso 39° la qualificazione. Niente da fare per Francesco Cecon e Andrea Campregher, che non hanno superato il taglio attestandosi in 53ma e 57ma posizione.