Rugby, Valorugby Emilia, Padova e Rovigo qualificate alle semifinali di Coppa Italia

Si è disputata nel pomeriggio di oggi la quarta giornata della Coppa Italia di rugby ed erano quattro i match in programma per i due gironi. Nel girone 1 sfida al vertice tra il Petrarca Padova, ancora imbattuto, e il Valorugby, primo ma con un match in più giocato. Nel girone 2, invece, il Rovigo a Roma contro la Lazio puntava al quarto successo consecutivo. Ecco come è andata.

Nel girone 1 non si fanno male Petrarca Padova e Valorugby Emilia, con il pareggio per 24-24 che vale per entrambe le formazioni l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, con il Colorno – oggi a riposo – che non potrà raggiungerle. Nel girone 2, invece, quarto successo consecutivo per il Rovigo, che così stacca anche esso l’accesso alle semifinali, con l’ultima giornata che sarà decisiva con Viadana e Fiamme Oro (che hanno 5 punti di vantaggio) che decreterà l’ultima semifinalista.

Coppa Italia – Girone 1 – IV giornata

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 24-24

Sitav Lyons v Rangers Vicenza 29-19

Classifica: Valorugby Emilia punti 14; Petrarca Rugby* 12; HBS Colorno* 6; Sitav Lyons* 6; Rangers Vicenza* 4

*una partita in meno

Coppa Italia – Girone 2 – IV giornata

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 5-19

Lazio Rugby v Femi-CZ Rovigo 21-45

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 19; Fiamme Oro Rugby* 11; Rugby Viadana 1970* e Mogliano Veneto Rugby* 6; Lazio Rugby 1927* 0

*una partita in meno