Rugby: Fiamme Oro e Rovigo conquistano la finale di Coppa Italia

Si sono disputate nella giornata di oggi le due semifinali di Coppa Italia di rugby. A Padova sono scesi in campo il Petrarca Rugby e le Fiamme Oro Roma, mentre a Rovigo la sfida è stata tra i rossoblù di casa e il Valorugby Emilia. In palio i due posti per la finalissima. Ecco come è andata.

Nella prima sfida le Fiamme Oro sono state protagoniste di una grande rimonta in casa del Petrarca Padova. Dopo aver subito quattro mete nella prima frazione di gioco, chiusa sul 24-6 a favore dei padroni di casa, gli ospiti hanno preso il pallino del gioco nella ripresa, scegliendo dapprima di piazzare per ridurre lo svantaggio in avvio di secondo tempo per poi ricucire con due mete – entrambe trasformate da Canna – sino al 24-23. Ma se Trulla nel finale prova a rilanciare i padovani sul 29-23, è la meta di Fusari all’ultimo minuto, trasformata da Canna, a dare il 29-30 finale e mandare le Fiamme Oro in finale.

Nell’altra semifinale il Rovigo di Davide Giazzon ha preso progressivamente il controllo del match nella prima frazione di gioco, con la meta di Belloni a fine primo tempo a imprimere una prima svolta al match. Gli ospiti hanno tentato di rientrare nelle prime battute del secondo tempo, ma una nuova meta rossoblù a firma di Steolo ha portato Rovigo oltre il break, consentendo ai padroni di casa di amministrare il match sino alle battute finali, una meta di Renton per gli ospiti ha fissato lo score sul 21-15, dando a Rovigo l’accesso alla finalissima.

Petrarca Rugby – Fiamme Oro 29-30

Petrarca: Lyle; Minozzi; De Masi; Destro (57’ Scagnolari); Leaupepe; Donato; Jimenez (56’ Tebaldi); Trotta cap; Botturi; Tognon (50’ Nostran); Marchetti (50’ Ghigo); Galetto (66’ Michieletto); Bizzotto (48’ D’Amico); Montilla (56’Cugini); Fioriti (28’Brugnara)

Fiamme Oro: Cornelli (41’ Fusari); Crea; Forcucci; Vaccari; Lai; Canna cap; Tomaselli (53’ Fusari);Giammarioli; Marucchini ( 50’ De Marchi); Vian; Chiappini (47’ Piantella) ; Stoian; Morosi (61’ Romano), Taddia ( 58’ Carnio); Nicita ( 52’ Bartolini)

Marcatori: p.t. 13’ cp Canna (0-3) 16’ meta Montilla tr Donato (7-3); 26’ meta Lyle (12-3);34’ meta Leaupepe tr.Donato (19-3); 37’ cp Canna (19-6); 40’ meta Minozzi (24-6); s.t. 42’ cp Canna (24-9); 56’ meta Vaccari tr Canna (24-16); 66’ meta Marinaro tr Canna (24-23) 72’ meta Trotta (29-23) 80’ meta Fusari tr Canna (29-30)

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 21–15 (13-3)

FEMI-CZ Rovigo: Mostert (59’ Bini); Vaccari, Moscardi, Uncini, Belloni; Thomson, Visentin (50’ Krsul); Casado Sandri, Sironi, Meggiato (50’ Berlese); Ferro (cap.)(50’ Zottola), Steolo (65’ Paganin); Swanepoel (56’ Tripodo), Giulian (41’ Cadorini), Leccioli (74’ Della Sala)

Valorugby Emilia: Bruno; Lazzarin, Majstorovic (60’ Schiabel), Bertaccini (cap), Mastandrea (68’ Mussini): Renton, Cuoghi (62’ Farolini); Ruaro, Esposito (54’ Rimpelli), Paolucci; Du Peez (41’ Schinchirimini), Pisicchio; Rossi (50’ Pavesi), Cruz (50’ Silva), Diaz (50’ Mazzanti)

Marcatori p.t. 2’ c.p. Renton (0-3), 14’ c.p. Thomson (3-3), 22’ c.p. Thomson (6-3), 38’ m. Belloni tr. Thomson (13-3); s.t. 44’ m. Pisicchio tr. Cuoghi (13-10), 45’ m. Steolo (18-10), 74’ c.p. Thomson (21-10), 79’ m. Renton (21-15)