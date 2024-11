Rugby, Vicenza espugna Reggio Emilia, vittorie di Rovigo e Viadana in Coppa Italia

Si è disputata oggi la terza giornata della Coppa Italia di rugby e dopo l’anticipo di ieri, con il derby emiliano tra Colorno e Piacenza, erano tre le sfide in programma. Nel girone 1, quello di Colorno e Piacenza, si è giocato Valorugby Emilia-Vicenza, mentre nel girone 2 le sfide in programma erano Rovigo-Fiamme Oro e Lazio-Viadana. Ecco come è andata.

Nell’anticipo del venerdì sera il Colorno supera i Lyons Piacenza per 28-21, in un match molto nervoso, che alla fine ha visto sventolare sette cartellini, tre dei quali rossi. Primo tempo equilibrato, chiuso in parità sul 7-7, poi nella ripresa l’espulsione di Cocchiaro cambia l’inerzia del match, e due mete di Corona lanciano i padroni di casa che allungano sino al 28-7 prima che due mete a tempo scaduto diano ai Lyons il bonus difensivo.

Oggi, invece, colpaccio del Vicenza che si conferma ottima squadra e supera in trasferta il Valorugby Emilia per 22-23, con piazzato di Pozzebon che completa una clamorosa rimonta dal 22-6. Vince anche il Rovigo, che in casa supera le Fiamme Oro con un netto 40-24, mentre il Viadana espugna il campo della Lazio con un rotondo 14-68.

Coppa Italia – Girone 1 – III giornata

HBS Colorno v Sitav Lyons 28-21

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza 22-23

Coppa Italia – Girone 2 – III giornata

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 40-24

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 14-68