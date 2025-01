Rugby, le Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia. Il Petrarca chiude primo nel gruppo 1

Si è disputato oggi il quinto e ultimo turno della prima fase della Coppa Italia della Serie A Elite di rugby. Con tre semifinaliste già decise (Valorugby Emilia, Petrarca Padova e Rovigo), in palio l’ultimo posto utile nello scontro diretto tra Fiamme Oro e Viadana. Nel girone 1, invece, il Petrarca Rugby aveva nel mirino il primo posto finale. Ecco come è andata.

Come detto, nel girone 1 i giochi erano già fatti, con Valorugby Emilia e Petrarca Padova qualificate per le semifinali. C’era, però, da decidere chi avrebbe conquistato la vetta, con il Valorugby che non giocava questo weekend e i veneti staccati di soli due punti. E con il netto successo per 7-42 in casa dei Lyons Piacenza i padovani chiudono al primo posto, con il Valorugby secondo.

Più interessante la situazione nel girone 2, dove solo il Rovigo aveva la certezza di un posto in semifinale. Lo scontro diretto tra Fiamme Oro e Viadana era decisivo, con i poliziotti che avevano 5 punti di vantaggio da difendere. Cosa che hanno fatto, anzi, si sono imposti con un 35-14 che ha chiuso il discorso.

Gli altri due match, inutili al fine del torneo, hanno visto nel girone 1 il Vicenza cedere in casa contro il Colorno per 26-45, mentre nel girone 2 il Mogliano ha perso in casa contro la Lazio per 19-24. Definite, così, sia le qualificate alle semifinali di Coppa Italia sia gli accoppiamenti, che vedranno sfidarsi Padova e Fiamme Oro da un lato, e Rovigo e Valorugby Emilia dall’altro.