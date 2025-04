Rugby, in Serie A elite vincono Vicenza e Colorno

Si sono disputati gli ultimi duye match della diciassettesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. Con la corsa playoff che si era svolta ieri, oggi sono arrivate le vittorie di Vicenza e Colorno a chiudere il weekend.

A Vicenza i padroni di casa riescono a superare i Lyons in un match che nel secondo tempo vede il botta e risposta con le mete di Panunzi e Maggiore e il calcio piazzato di Zaridze al 70’ che chiude il discorso. A Roma il Colorno driesce a imporsi 26-22 contro la Lazio. Gara in equilibrio per lunghi tratti con il punteggio in pareggio sul 12-12 al termine del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti riescono ad avere la meglio riuscendo a centrare la vittoria.

Serie A Elite Maschile, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 62-34

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby 21-26

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 35-26

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons 16-14

S.S. Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno 1975 22-26

Serie A Elite Maschile, Classifica

Rugby Viadana 1970 68 punti; FEMI-CZ Rovigo 62; Petrarca Rugby 61; Valorugby Emilia 53; Fiamme Oro Rugby 50; Mogliano Veneto Rugby 43; HBS Colorno 1975 39; Rangers Rugby Vicenza 28; Sitav Rugby Lyons 20; S.S. Lazio Rugby 1927 8