United Rugby Championship: la Benetton Treviso batte le Zebre Parma a tempo scaduto

Si è appena concluso allo stadio Monigo di Treviso il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship e in campo, dunque, sono scese Benetton Treviso e Zebre Parma. Le due formazioni arrivavano all’appuntamento distaccate di soli tre punti, con i veneti forti di due vittorie e un pareggio in sette partite e gli emiliani con uno score di 2 vinte e 5 perse. Ecco come è andata.

Partono forte le Zebre Parma, che spingono fin dal calcio d’inizio, obbligano a un paio di falli la Benetton Treviso, ma alla fine una scivolata nega la chance di meta e si salvano i padroni di casa. Passano i minuti con qualche fiammata da entrambi i lati, uso del piede, ma primo momento clou al 10’, quando su un passaggio al largo dei veneti viene bloccato da un in avanti volontario di Scott Gregory. Cartellino giallo per le Zebre, ma chance subito sprecata da Treviso. Tanti errori, anche se ora il territorio è più biancoverde, ma i padroni di casa non sfruttano la superiorità numerica.

Al 24’ fiammata della Benetton Treviso con Louis Lynagh sull’ala destra, ma alla fine la difesa riesce a buttarlo fuori prima di schiacciare e si resta sullo 0-0. Ritmi alti, ma continuano anche i tanti errori da entrambe le parti e match che fatica a mostrare reali chance di meta. Si deve arrivare, quindi, alla mezz’ora prima che Marin riesca a sfondare e Treviso avanti 5-0. Reagiscono le Zebre Parma, conquistano un piazzato al 37’ e da Re mette i punti per il 5-3. Torna a spingere la squadra di casa, ma non trova altri punti e si va al riposo sul 5-3 per la Benetton.

Resta in attacco la squadra di Bortolami a inizio ripresa, ma ancora una volta manca quel quid per trovare punti pesanti. Anche le Zebre non riescono a rendersi realmente pericolose palla in mano e passa il tempo senza che cambi il punteggio. Così nuova fiammata di Marin al 58’, poi fallo sul punto d’incontro e questa volta va per i pali la Benetton con lo stesso Marin e punteggio sull’8-3 mentre si entra nell’ultimo quarto del match.

Benetton che ora vuole chiudere il discorso, ma difendono bene le Zebre e bloccano i padroni di casa a pochi metri dalla linea di meta. Ma esagera la franchigia federale, che non calcia via l’ovale e tenuto che regala una touche pericolosa ai biancoverdi. Ma ancora un errore in touche e nulla di fatto. È, però, un monologo trevigiano quello di questa fase del match, nuova infrazione delle Zebre Parma e al 67’ va sulla piazzola Marin, che però calcia malissimo e nulla di fatto.

Così per la prima volta nella ripresa Zebre che si portano a pochi metri dalla linea di meta. E al 72’ Zambonin si allunga e schiaccia e Zebre che sorpassano sull’8-10. Ha poco tempo per reagire Treviso, ma un paio di fiammate si fermano su due palloni persi. Ma a tempo scaduto ecco che un fallo evitabile da parte delle Zebre, palla in mano, regala un piazzato a pochi metri dai pali, Rhyno Smith va sulla piazzola e segna l’11-10 finale per Treviso.