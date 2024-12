Rugby, Champions Cup: Zuliani “Vincere con Bath una bella liberazione”

Una vittoria allo scadere, con la meta di Bernasconi che ha ribaltato Bath e regalato la prima vittoria in Champions Cup per la Benetton Treviso. E una vittoria scacciacrisi, dopo un lungo periodo non facile per i veneti. Una vittoria che anche Manuel Zuliani sa essere importante per la Benetton.

“E’ stata una partita molto chiusa: Bath è una delle migliori squadre inglesi e sapevamo che partita ci saremmo dovuti aspettare. Siamo contenti del risultato, perché abbiamo dato tutto in campo fino all’ultimo minuto” le parole del giocatore biancoverde. “C’è stato un momento nel secondo tempo dove secondo me la partita è svoltata. Arrivavamo da un momento di difficoltà, in cui abbiamo subito delle mete. Proprio in quel frangente ci siamo guardati in faccia e abbiamo cambiato questo trend. Poi è arrivata la meta all’ultimo minuto”.

Una vittoria scaccia crisi, come detto. “E’ stata una bella liberazione: gli ultimi dieci minuti sono stati carichi di tensione, perché avevamo la percezione di segnare, ma la meta non arrivava. Siamo stati bravi, in controllo e molto tenaci a continuare a spingere fino all’80esimo. Venivamo da un periodo un po’ buio e penso che Monigo ci mancasse; la forza che ci dà il pubblico di casa è enorme. Infatti voglio ringraziare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo per averci sostenuti fino all’80esimo minuto” ha continuato Zuliani.

E ora testa di nuovo all’United Rugby Championship e al derby con le Zebre Parma. “Non deve cambiare niente: è una settimana corta e dobbiamo recuperare bene dalla partita, preparando la partita contro le Zebre al massimo. Siamo consapevoli che i derby sono sempre pericolosi. Le Zebre quest’anno sono in forma, stanno portando i risultati e noi non dobbiamo abbassare la nostra concentrazione” ha concluso l’azzurro.