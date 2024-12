Rugby, Bernasconi allo scadere fa vincere la Benetton Treviso. Battuto Bath in Champions Cup

Si è conclusa da poco allo stadio Monigo di Treviso la sfida valevole per la seconda giornata della Champions Cup di rugby e in campo sono scese la Benetton Treviso e Bath. Entrambe le formazioni sono uscite sconfitte all’esordio ed erano a caccia della prima vittoria europea per rientrare subito in corsa per i playoff. Ecco come è andata.

Parte forte la Benetton Treviso, che fin dall’inizio mette in difficoltà la difesa di Bath e al 7’ arriva il cartellino giallo a Schreuder. I veneti approfittano della superiorità e dopo un minuto vanno in meta con Rhyno Smith, anche se Albornoz non trova la trasformazione e punteggio sul 5-0. Insistono i biancoverdi e al 15’ il dominio dei padroni di casa viene premiato con la meta di Louis Lynagh per il 10-0.

Reagisce Bath, dopo un quarto di match in mano a Treviso, e con il quindicesimo uomo ritrovato trova anche la meta al 23’ con Niall Annett per il 10-7. Tutto da ricostruire per la squadra di Marco Bortolami e al 32’ arriva la seconda marcatura personale di Rhyno Smith e Treviso che allunga sul 17-7 con cui si va al riposo.

L’avvio di ripresa, però, è tutta un’altra storia. Ora sono gli inglesi a premere e la Benetton a soffrire in difesa. Difesa che cede al 52’, quando arriva la meta di Josh Bayliss che porta il risultato sul 17-14. Insistono gli ospiti, non riesce a trovare una soluzione i padroni di casa e al 58’ arriva la meta del sorpasso con Thomas du Toit per il 17-21.

La Benetton sente il colpo della rimonta e fatica a tornare a giocare come a inizio partita. Passano i minuti, ma poco alla volta i ragazzi di Bortolami ritrovano gioco e territorio, tornando a rendersi pericolosi. E Treviso che va oltre, facendo esplodere il Monigo, ma la meta viene annullata dal Tmo. Monigo che, invece, esplode di gioia al 79′, quando è Bautista Bernasconi ad andare oltre e Benetton Treviso che vince 22-21.