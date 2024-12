Quando tornano in gara Goggia e Brignone dopo Natale? Il calendario dei prossimi appuntamenti

Il maltempo ha impedito la disputa del secondo superG femminile a St. Moritz e così la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino si ferma per il Natale senza aver mandato in archivio l’attesa prova veloce in terra svizzera. Il massimo circuito internazionale itinerante non osserverà però una lunga pausa: stop soltanto per le festività comandate, le atlete potranno trascorrerle con i propri cari e poi saranno nuovamente in pista in vista del prossimo appuntamento agonistico.

Si ritornerà in gara già nel weekend del 28-29 gennaio, quando a Semmering (Austria) si disputeranno un gigante e uno slalom: due prove tecniche per chiudere l’anno solare e lanciarsi verso il 2025, che si aprirà con altre due gare in queste specialità a Kranjska Gora (Slovenia) nel fine settimana del 4-5 gennaio. Come da tradizione le festività natalizie si trascorreranno in pista tra porte larghe e pali stretti, per poi lasciare maggior spazio alla velocità con il trittico di St. Anton, Cortina d’Ampezzo e Garmisch che prevede sempre discesa e superG in tre weekend di gennaio.

Sofia Goggia, Federica Brignone e tutte le altre stelle del Circo Bianco si sono congedate senza poter disputare l’ultima gara prima di Natale, ma le rivedremo prestissimo in gara. La bergamasca ha già dichiarato che non andrà a Semmering e la ritroveremo soltanto a Kranjska Gora, mentre in Austria rivedremo subito all’opera la valdostana, desideroso di conquistare punti importantissimi nel duello con la svizzera Lara Gut-Behrami per inseguire la Sfera di Cristallo.

Intanto gli appassionati potranno divertirsi con lo slalom maschile dell’Alta Badia previsto lunedì 23 dicembre. Di seguito il calendario dettagliato dei prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino, che come sempre potrà essere seguita sui canali della Rai e di Eurosport, oltre che in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

28 dicembre Gigante a Semmering (Austria)

29 dicembre Slalom a Semmering (Austria)

4 gennaio Gigante a Kranjska Gora (Slovenia)

5 gennaio Slalom a Kranjska Gora (Slovenia)

11 gennaio Discesa libera a St. Anton (Austria)

12 gennaio SuperG a St. Anton (Austria)

14 gennaio Slalom a Flachau (Austria)

18 gennaio Discesa libera a Cortina d’Ampezzo (Italia)

19 gennaio SuperG a Cortina d’Ampezzo (Italia)

21 gennaio Gigante a Kronplatz (Italia)

25 gennaio Discesa libera a Garmisch (Germania)

26 gennaio SuperG a Garmisch (Germania)

30 gennaio Slalom a Courchevel (Francia)