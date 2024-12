Quando torna Petra Vlhova? Rincorsa per chiudere il 2024 in pista

Petra Vlhova non ha cominciato la stagione di Coppa del Mondo 2024-2025 in pista: la slovacca si sta riprendendo dal grave infortunio che le ha causato rottura del crociato e del collaterale del ginocchio destro l’anno scorso a Jasna, nella gara di casa. La classe 1995 di Liptovský Mikuláš non è partita per il Nord America e i suoi tempi di rientro sono ancora da valutare.

Vlhova è tornata sugli sci ad agosto e ha scelto la strada della prudenza: dopo aver saltato Soelden, Levi, Gurgl e Killington, la slovacca non sarebbe tornata neanche a Tremblant (i due giganti sono stati cancellati per mancanza di neve) e non sarà presente neppure a Beaver Creek e a St.Moritz.

L’obiettivo rientro è fissato per le ultime due gare dell’anno, ossia lo slalom e il gigante di Semmering il 28 e 29 dicembre. In quella due giorni dovremo rivedere Vlhova in pista, salvo novità ulteriori.

Manca un grande trionfo nella sua carriera, l’oro in slalom. Quindi Petra ha messo nel mirino proprio Saalbach per questa stagione, intervenendo al podcast Rattata: “Ho ottenuto tutto quello che si poteva ottenere, ma vorrei l’oro mondiale in slalom perché quando puoi fare qualcosa vuoi sempre di più e ho ancora motivazione per vincere. Ho voglia di successi”.