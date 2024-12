Quando torna Federica Brignone? Calendario prossime gare, orari, tv

Federica Brignone ha chiuso nella maniera migliore il 2024 come anno solare: la 34enne valdostana ha conquistato per la prima volta in carriera anche Semmering vincendo il gigante in Austria e ponendo una seria candidatura per la Coppa del Mondo generale, vista l’assenza prolungata da parte di Mikaela Shiffrin.

Dopo il successo nella gara dello scorso sabato, l’azzurra si è portata a un totale di 319 punti e si trova dietro solo a Camille Rast e Zrinka Ljutic che hanno beneficiato dell’ultimo slalom per riportarsi al comando, ma gennaio sarà un mese che vedrà gare veloci che potrebbero arridere a Brignone per recuperare punti sulla testa.

Brignone ha deciso di sacrificare la presenza in slalom a Semmering per soffermarsi sui prossimi appuntamenti, riposarsi, ricaricare le pile, allenarsi e proiettarsi sul fine settimana di Kranjska Gora che apre il 2025 con gigante e slalom, poi 11-12 gennaio a St. Anton (Austria) con discesa libera e superG, 14 gennaio a Flachau (Austria) con uno slalom, 18-19 gennaio a Cortina d’Ampezzo (Italia) con discesa e superG, 21 gennaio a Kronplatz (Italia) con un gigante, 25-26 gennaio a Garmisch (Germania) con discesa e superG, 30 gennaio a Courchevel (Francia) con uno slalom.

Le prossime gare di Federica Brignone saranno trasmesse in tv sui canali di Eurosport per gli abbonati e in chiaro su Rai 2 o Rai Sport in base alla programmazione e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e Rai Play.

CALENDARIO FEDERICA BRIGNONE

4-5 gennaio Kranjska Gora (gigante e slalom)

11-12 gennaio St. Anton (discesa e superG)

14 gennaio Flachau (slalom)

18-19 gennaio Cortina d’Ampezzo (discesa e superG)

21 gennaio Kronplatz (gigante)

25-26 Garmisch (discesa e superG)

30 gennaio Courchevel (slalom)