Quando si svolge il Mondiale per club di volley maschile 2024? Date, programma, orari: presenti 2 club italiani

Il Mondiale per Club 2024 di volley maschile andrà in scena a Uberlandia (Brasile) dal 10 al 15 dicembre. All’evento parteciperanno otto squadre, che sono state suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate, le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il titolo iridato. Si preannuncia una competizione particolarmente vibrante e interessante, con la presenza di due compagini italiane.

Trento si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato la Champions League. I Campioni d’Europa sono stati inseriti nella Pool B e affronteranno gli insidiosi brasiliani del Sada Cruzeiro (Campioni del Sudamerica), gli argentini del Ciudad Voley (secondi nell’ultima rassegna continentale) e i poco temibili iraniani dello Shahdab Yazd (secondi nel torneo asiatico). I dolomitici andranno a caccia del sesto Mondiale per Club, a sei anni di distanza dall’ultima gioia.

Civitanova è invece stata invitata in qualità di semifinalista dell’ultima Champions League, dopo che i finalisti dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle hanno rinunciato al diritto di partecipazione. La Lube, che in bacheca vanta il trionfo iridato del 2019, se la dovrà vedere con i brasiliani del Praia Clube (società organizzatrice), gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian (Campioni d’Asia) e gli egiziani dell’Al Ahly (Campioni d’Africa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport le partite di Trento e Civitanova. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2024

Martedì 10 dicembre

Ore 14.00 Itas Trentino vs Shahdab Yazd (Pool B)

Ore 17.30 Foolad Sirjan Iranian vs Cucine Lube Civitanova (Pool A)

Ore 21.00 Praia Clube vs Al Ahly SC (Pool A)

Mercoledì 11 dicembre

Ore 00.30 Sada Cruzeiro vs Ciudad Voley (Pool B)

Ore 14.00 Foolad Sirjan Iranian vs Al Ahly SC (Pool A)

Ore 17.30 Itas Trentino vs Ciudad Voley (Pool B)

Ore 21.00 Praia Clube vs Cucine Lube Civitanova (Pool A)

Giovedì 12 dicembre

Ore 00.30 Sada Cruzeiro vs Shahdab Yazd (Pool B)

Ore 21.00 Praia Clube vs Foolad Sirjan Iranian (Pool A)

Venerdì 13 dicembre

Ore 00.30 Itas Trentino vs Sada Cruzeiro (Pool B)

Ore 21.00 Ciudad Voley vs Shahdab Yazd (Pool B)

Sabato 14 dicembre

Ore 00.30 Cucine Lube Civitanova vs Al Ahly SC (Pool A)

Ore 17.30 Semifinale 1

Ore 21.00 Semifinale 2

Domenica 15 dicembre

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.30 Finale Mondiale per Club volley maschile

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite di Trento e Civitanova.