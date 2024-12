Quando gareggia Deromedis oggi nello skicross di Arosa: orario, programma, tv, batterie

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross, prosegue oggi, martedì 17 dicembre, con la seconda tappa della nuova stagione, dopo le prime due gare a Val Thorens, in Francia: appuntamento ad Arosa, in Svizzera, dove dopo le qualificazioni di ieri, oggi si terranno le gare sia per gli uomini che per le donne.

Simone Deromedis, che ha chiuso al secondo posto le qualificazioni, avrà il pettorale numero 2: nel turno preliminare le batterie inizieranno alle 18.30, mentre gli eventuali turni successivi saranno alle 20.29 (ottavi di finale), 20.46 (quarti di finale), 20.56 (semifinali), 21.10 (small final) o 21.13 (big final).

Guarda la Coppa del Mondo di skicross su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, di Arosa, sarà fruibile a partire dagli ottavi di finale (alle 20.15) su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SKICROSS 2024

Martedì 17 dicembre

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Arosa: turno preliminare skicross maschile e femminile

20.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Arosa: fase finale dagli ottavi skicross maschile e femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKCROSS 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle 20.15.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 20.15.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIA SIMONE DEROMEDIS?

Simone Deromedis, che ha chiuso al secondo posto le qualificazioni, avrà il pettorale numero 2: nel turno preliminare le batterie inizieranno alle 18.30, mentre gli eventuali turni successivi saranno alle 20.29 (ottavi di finale), 20.46 (quarti di finale), 20.56 (semifinali), 21.10 (small final) o 21.13 (big final).