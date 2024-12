Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri ipotecano il titolo agli Italiani 2024. Sorpresa Dozzi-Papetti

Una grande certezza e una sorpresa. Termina nel segno di questa dicotomia la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento che apre le competizioni della massima categoria ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura, rassegna in scena questo weekend a Varese, precisamente presso l’Acinque Ice Arena di Varese.

A imporsi con ampissimo margine, ovviamente, sono stati i grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, i quali hanno messo un’ipoteca sul settimo titolo consecutivo snocciolando una performance di alto profilo, ottenendo livello 4 in tre dei quattro elementi a chiamata – ovvero nei twizzles, nella serie di passi sulla midline (3-4) e nel sollevamento rotazionale – e guadagnando livello 3 nel pattern. Con il pieno nei GOE e nelle components, gli azzurri hanno quindi ottenuto 91.39 (52.89, 38.50).

Al secondo posto, non senza sorprese, si sono invece attestati Leia Dozzi-Pietro Papetti, migliorati esponenzialmente rispetto all’inizio della stagione e bravi a superare i diretti avversari in corsa sfruttando soprattutto l’ottimo riscontro nella serie di passi sulla midline, raccogliendo 71.92 (41.72, 30.20), appena diciassette centesimi in più rispetto a Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, al momento terzi con 71.75 (40.90, 30.85).

Sopra quota 70 anche Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, quarti con 70.60 (41.00, 29.60) ben comportandosi soprattutto sotto l’aspetto tecnico. La free dance si svolgerà domani, sabato 21 dicembre, alle 16:20.