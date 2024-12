Pattinaggio artistico, Europei 2025: i convocati dell’Italia. Certezza Guignard-Fabbri, debutto per Pezzetta

Manca poco meno di un mese all’inizio dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, rassegna che tornerà nuovamente sul ghiaccio di Tallinn, località estone che aveva già ospitato la rassegna continentale nel 2022. Poche ore fa la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha ufficializzato la lista degli atleti della Nazionale reclutati per partecipare all’evento. Una spedizione che vanta la bellezza di dieci rappresentanti complessivi.

Gli obiettivi sono molteplici, e non manca anche un sogno ambiziosissimo. Sulla carta infatti, specie dopo le meraviglie sfoggiate nel primo stralcio di stagione in campo femminile, l’Italia corre per conquistare almeno una medaglia in tutte e quattro le specialità. E i presupposti per compiere l’impresa ci sono tutti.

In campo maschile raggiungeranno la Tondiraba Ice Hall l’attuale leader del movimento nostrano Daniel Grassl, seguito da Nikolaj Memola, reduce dall’incoraggiante free program degli Assoluti, e dal veterano Matteo Rizzo. Nella prova femminile invece è prevista la presenza di due atlete esplose entrambe in questa annata sportiva, pronte a raggiungere risultati importanti: stiamo parlando di Lara Naki Gutmann e della Campionessa d’Italia Anna Pezzetta, quest’ultima al debutto sul palcoscenico europeo.

Nelle coppie fari puntati su Sara Conti-Niccolò Macii, i quali si daranno battaglia con i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin in una sfida tutta da vivere. Chance anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, a caccia del terzo podio consecutivo. Ci sarà spazio anche per Irma Caldara-Riccardo Maglio a fronte dell’assenza prolungata di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise.

Nella danza sul ghiaccio infine tutte le attenzioni saranno rivolte a Charlène Guignard-Marco Fabbri, motivati a salire nuovamente sul gradino più alto del podio confrontandosi con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, saliti in un modo o nell’altro di colpi in questi mesi. Obiettivo scalata infine per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, chiamati a difendersi in un contesto di alto livello. Di seguito la lista delle convocazioni.

CAMPIONATI EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale femminile GUTMANN Lara Naki PEZZETTA Anna Sostitute (in ordine di ranking) PIREDDA Marina NEGRELLO Ginevra

Individuale maschile GRASSL Daniel MEMOLA Nikolaj RIZZO Matteo Sostituti (in ordine di ranking) FRANGIPANI Gabriele CIRCELLI Corey

Coppie d’artistico CONTI Sara – MACII Niccolò GHILARDI Rebecca – AMBROSINI Filippo CALDARA Irma – MAGLIO Riccardo