Pattinaggio artistico: Daniel Grassl si supera e prende il largo nello short agli Italiani. Bella lotta a Varese

Si conclude nel segno di Daniel Grassl lo short program individuale maschile, penultimo segmento della seconda giornata valida per i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico. L’altoatesino, al momento in grande forma, ha presentato per la seconda volta il nuovo short program, portando a casa quanto pianificato e attestandosi sopra i 100 punti nel totale.

Eccezionale la prestazione dell’allievo di Edoardo De Bernanrdis, abile a prendere il largo sferrando l’artiglieria pesante presentandosi al cospetto dei giudici con due salti quadrupli. Nello specifico il nativo di Merano ha realizzato senza patema alcuno la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, per poi passare al quadruplo loop e al triplo axel, salto collocato in zona bonus.

Snocciolando bene le tre trottole, tutte chiamate di livello 4 come la sequenza di passi, Daniel si è tolto lo sfizio di guadagnare 101.25 (59.33, 41.92), punteggio dal grande significato (che ricordiamo non rientra nelle statistiche ISU in quanto conquistato in una gara di carattere nazionale). Ottime risposte anche da parte di Matteo Rizzo, leggermente rallentato da una rotazione corta nel quadruplo loop ma artefice di una restante parte di performance di grande qualità caratterizzata dalla catena triplo lutz/triplo toeloop e dal triplo axel. 87.46 (45.63, 41.83) il responso della giuria.

Un errore per parte invece per gli altri due pretendenti al podio. Nikolaj Memola, sul più bello, dopo aver snocciolato un bellissimo quadruplo lutz e un triplo axel è caduto in modo rocambolesco nella combo triplo lutz/triplo toeloop; sbavatura che è valsa lo score di 86.32 (49.40, 38.92) Situazione speculare a quella di Gabriele Frangipani, bravissimo a staccare un quadruplo salchow da antologia, salvo però cadere nel triplo axel e riprendersi con il triplo lutz combinato con il triplo toeloop, ricevendo così la valutazione di 82.70 (45.12, 38.58). Domani sarà battaglia vera.