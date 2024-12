Pattinaggio artistico: Daniel Grassl 5° dopo lo short alle Finali Grand Prix. Malinin in fuga

Un buon Daniel Grassl si è posizionato al quinto posto nello short program individuale maschile, ultima gara della seconda giornata valida per le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, evento in fase di svolgimento in quel di Grenoble, precisamente presso la Patinoire Polesud.

L’altoatesino seguito da Edoardo De Bernardis ha presentato per la prima volta assoluta il nuovo corto, interpretato sulle musiche di “Human” composte da Stefano Lentini e Tom Baxter, alzando vistosamente l’asticella dal punto di vista tecnico. L’azzurro ha infatti confezionato un layout all’attacco, abbandonando la strategia conservativa e inserendo due quadrupli nel programma.

Sfortunatamente però la combinazione inaugurale quadruplo lutz/triplo toeloop è stata sanzionata con la chiamata di sottoruotato (sul quarto il secondo salto), così come il quadruplo loop, fattore che ha rallentato la corsa del nativo di Merano. Ruotando senza patemi il triplo axel e ben eseguendo trottole e sequenza di passi, l’altoatesino si è dovuto accontentare – causa anche una detrazione per time violation – di 81.76 (41.91, 40.85) piazzandosi a cinque lunghezze di distanza da Shun Sato, quarto con 86.26 (45.77, 41.51) a causa di una caduta nel quadruplo lutz, e davanti a un fallosissimo Kevin Aymoz, sesto a 68.82 (29.26, 41.56).

Lo statunitense Ilia Malinin ha invece vinto in totale scioltezza il segmento, facendo affidamento come sempre sulla sua straordinaria capacità tecnica che lo ha portato ad atterrare il quadruplo flip, il triplo axel e la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop in zona bonus scavalcando per l’ennesima volta quota 100, precisamente 105.43 (59.07, 46.36).

Diventa adesso quasi impossibile la missione del primo inseguitore Yuma Kagiyama, secondo classificato con 93.49 (50.42, 44.07) rimasto attardato anche lui per un errore nel salto iniziale, in questo caso il quadruplo salchow, non tenuto all’arrivo in una dinamica simile a quella di Niccolò Macii nelle coppie.

Sorride, non senza sorprese, il kazako Mikhail Shaidorov che, senza pressione alcuna visto la sua convocazione improvvisa per sostituire Adam Siao Him Fa, si è attestato in zona 91.26 (53.01, 39.25) portando a casa quanto pianificato, ovvero la catena quadruplo lutz/triplo toeloop, il triplo axel e il quadruplo toeloop. Il libero si svolgerà domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle 21:00.