Pattinaggio artistico: Amber Glenn vince le Finali Grand Prix, Sakamoto risale al 3° posto

Tredici anni dopo, una pattinatrice statunitense torna a vincere la gara individuale femminile alle Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. L’impresa è stata compiuta da Amber Glenn, uscita con un successo dall’ultimo atto in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble, giunto al suo ultimo giorno di competizioni. Non accadeva dal 2011, anno del trionfo di Alissa Czisny davanti a Carolina Kostner e Kanako Murakami.

La texana, già in testa dopo lo short, ha confermato il piazzamento grazie a un libero impreziosito da un contenuto tecnico elevato, viziato da due sbavature nel salchow, eseguito solo doppio, e nel triplo flip, atterrato in modo falloso sul quarto. Tuttavia la nordamericana, unica non giapponese del lotto, ha fatto perno sul triplo axel e sulle due proficue combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, ottenendo poi punti preziosi anche con la sequenza triplo loop/doppio axel/doppio axel che, sommata alle altre difficoltà, ha permesso alla detentrice del titolo nazionale di guadagnare 142.03 (72.29, 69.24) per 212.07.

Niente da fare quindi per la prima inseguitrice Mone Chiba, rimasta attardata a causa di un triplo loop problematico arrivato sul quarto e soprattutto per una chiamata di filo d’ingresso non chiaro attribuita in entrambi i tripli lutz, presentati nella seconda metà della performance.

La nipponica si è dovuta così accontentare del posto d’onore con 139.52 (71.62, 67.90) per 208.85 precedendo una fantastica Kaori Sakamoto che, chiamata alla rimonta dopo la quarta piazza del corto, ha cercato di ridurre gli errori al minimo, mettendo sul piatto tutta la sua qualità nonostante una seconda sezione contrassegnata da alcuni problemi di rotazione, notati nel triplo toeloop in catena con il triplo flip, nel triplo lutz combinato con il doppio toeloop (anche per lei filo non chiaro) oltre che nel triplo loop. Il punteggio dirà quindi 137.15 (66.10, 71.05) per 201.13. Ma è tempo già di pensare ai Campionati Giapponesi previsti per fine dicembre.