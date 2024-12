Patrick Mouratoglou: “Per Djokovic è più complicato battere Sinner rispetto ad Alcaraz”

Patrick Mouratoglou, attuale allenatore della tennista giapponese Naomi Osaka e da sempre molto attivo sui profili social, ha detto la sua quello che ci aspetta nel 2025. Nella sua rubrica “L’occhio del coach” su TennisMajors, il tecnico transalpino ha parlato di vari argomenti. Tra questi, il rapporto di collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray, tra le vere curiosità del 2025.

A questo proposito, Mouratoglou si è chiesto quali potrebbero essere le ambizioni di Nole in vista dei prossimi Australian Open. Riuscirà il serbo a vincere il 25° Slam? A detta del coach francese, il campione nativo di Belgrado potrebbe avere maggiori chance se si trovasse al termine del proprio percorso Carlos Alcaraz, piuttosto che Jannik Sinner.

“Il livello di Alcaraz e Sinner in questo momento è impressionante Non dico che per lui sia facile battere Alcaraz, ma potrebbe essere più difficile per Djokovic battere Sinner. Potrebbe essere più difficile per Novak battere Jannik che Carlos, perché Jannik non concede nulla e ha le stesse doti del tennista serbo, copre molto bene il campo, non sbaglia nulla e prende la palla prima di Djokovic“, il parere di Mouratoglou.

“Quindi Nole dovrà ritrovare una forma incredibile per dominare Sinner. Ma attenzione, non dico che sia facile battere Alcaraz, non lo è ma ci sono caratteristiche diverse. In questo caso deve confrontarsi con la sua potenza, con i suoi cambi di ritmo, la velocità di palla, i cambiamenti di direzione e la sua forza fisica“, ha concluso il tecnico.