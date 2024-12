John Isner sottolinea una differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open 2025

Un differente approccio. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno diventando sempre di più il centro di gravità permanente del tennis mondiale. L’essersi divisi equamente la torta degli Slam e aver dato sempre un grandissimo spettacolo nei loro incroci in campo fa pensare che questi due ragazzi caratterizzeranno la disciplina ancora per diverso tempo, vista la loro giovane età.

Due giocatori diversi: Sinner solido e granitico nel suo modo di agire; Alcaraz creativo e in grado di inventare tennis come nessuno. Approcci agli antipodi anche nel modo di gestire la propria programmazione. Se è vero che entrambi si sono ritrovati nel tanto discusso torneo di esibizione “Six King’s Slam” col successo di Jannik in finale contro Carlos, è altrettanto vero che l’azzurro solitamente è più restio a prendere parte a questi eventi, contrariamente all’iberico.

L’altoatesino, di base, preferisce mettere al centro la preparazione e il riposo quando è necessario, piuttosto che prendere parte a eventi dove chiaramente i guadagni hanno un peso specifico importante. E così, in un momento di break, il pusterese ha deciso di staccare la spina prima di allenarsi a grande intensità a Dubai, mentre Alcaraz è stato tra i protagonisti della Garden Cup 2024, un torneo di esibizione che si è disputato il 4 dicembre al Madison Square Garden di New York, con protagonisti anche la numero 7 del mondo Jessica Pegula, la numero 8, Emma Navarro tra le donne e Ben Shelton, padrone di casa. Pochi giorni dopo l’iberico ha anche affrontato Frances Tiafoe in un’altra esibizione a Charlotte, venendo tra l’altro sconfitto sul punteggio di 5-7 6-1 [11-9].

A detta di John Isner questo percorso diverso tra i due potrebbe avere delle conseguenze: “Nessuno di noi disprezza Carlos che va negli Stati Uniti e incassa due enormi assegni, mentre Jannik Sinner sembra aver deciso di riposare un po’ dopo il suo fantastico anno e poi è tornato al lavoro, mantenendo un profilo basso. Sono state scelte diverse ed entrambi saranno pronti poi per andare in Australia. Penso che se Carlos non andrà bene agli Australian Open, molte persone lo legheranno al fatto che era negli Stati Uniti a dicembre per fare esibizioni invece di prepararsi. Non penso che sia giusto, ma vedrete che sarà così“.