Nick Kyrgios aizza la folla su una bugia: Jannik Sinner si ritroverà un clima astioso in Australia?

Siamo onesti, voglio solo andare là fuori e voglio davvero giocare contro Jannik Sinner. Ho pensato a questo: se lo affrontassi agli Australian Open, farei in modo che ogni singola persona tra il pubblico se la prendesse con lui. Trasformerei semplicemente il tutto in una rivolta assoluta. Tutto il rispetto verrebbe buttato fuori dalla finestra e farei qualsiasi cosa per vincere“, parola di Nick Kyrgios al podcast statunitense “Nothing Major“.

È questo quanto ha dichiarato il tennista australiano, in vista del suo ritorno agonistico nei prossimi Australian Open (12-26 gennaio 2025). L’eventuale incrocio con Sinner, dopo la vera e propria “crociata” portata avanti via social dal giocatore “aussie” contro il n.1 del mondo, avrebbe un significato molto particolare.

Nick Kyrgios on if he played Sinner at the Australian Open:

“I would just get every single person in the crowd to get on him. I would just turn it into an absolute riot.

All respect would go out the window and I would just do anything to win.”

