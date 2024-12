Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Posillipo-Quinto 10-7. Campani al settimo posto della classifica

Nel terzo anticipo dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata, della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, il Posillipo regola il Quinto con il punteggio di 10-7 e si porta nella parte sinistra della classifica, salendo al settimo posto e scavalcando i siciliani del Telimar.

Nel primo quarto il Posillipo fallisce un rigore in avvio e gli ospiti passano in vantaggio, ma i campani ribaltano lo score portandosi sul 3-1. Nella seconda frazione gli ospiti tornano al gol dopo oltre 12′ di gioco, ma il Posillipo allunga ulteriormente ed arriva a metà gara sul 5-2.

Nel terzo periodo Cuccovillo si riscatta dal penalty fallito in apertura e con due gol chiude il match, dato che i campani arrivano all’ultimo intervallo sull’8-3. Nell’ultimo quarto i padroni di casa amministrano ed i liguri possono soltanto rendere meno pesante il passivo, con il match che si conclude sul 10-7.

TABELLINO

CN POSILLIPO-IREN GENOVA QUINTO 10-7

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone, M. Rocchino 1, G. Mattiello 2, E. Aiello, E. Serino, N. Cuccovillo 2, L. Briganti 2, Z. Bertoli 1, M. Milicic 1, P. Saccoia 1, R. Spinelli, G. Valle. All. G. Porzio.

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani 2, A. Di Somma, S. Villa 2, F. Panerai, M. Perongini, D. Puccio, A. Nora 1, N. Figari 1, A. Massa, M. Aicardi, J. Gambacciani 1, A. Noli, F. Gandolfo. All. L. Bittarello.

Arbitri: D’Antoni e Ricciotti.

Note – Parziali: 3-1, 2-1, 3-1, 2-4. Superiorità numeriche: Posillipo 8/13 + un rigore e Quinto 4/11. Nel primo tempo Cuccovillo fallisce un rigore (para Ghiara). Usciti per limite di falli Panerai (Quinto), Bertoli e Milicic (Posillipo) nel quarto tempo. Espulso per proteste Bittarello (tecnico Quinto) e ammonito Porzio (tecnico Posillipo) nel quarto tempo per proteste. Spettatori 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

11^ Giornata – mercoledì 11 dicembre 2024

17:15 DE AKKER TEAM – AN BRESCIA 9-15

11^ Giornata – martedì 17 dicembre 2024

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 14-4

11^ Giornata – venerdì 20 dicembre 2024

19:00 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO 10-7

11^ Giornata – sabato 21 dicembre 2024

15:00 NUOTO CATANIA – C.C. ORTIGIA 1928 Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 R.N. SAVONA – ONDA FORTE Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Sori (GE) – Piscina Comunale

11^ Giornata – lunedì 23 dicembre 2024

18:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – R.N. FLORENTIA Roma – Centro Federale Valco San Paolo

Classifica

AN BRESCIA* 33

PRO RECCO WATERPOLO 30

RN SAVONA 27

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM* 18

PALLANUOTO TRIESTE* 16

CN POSILLIPO* 15

TELIMAR* 14

C.C. ORTIGIA 1928 12

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO* 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1

* = una partita in più