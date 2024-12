Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: scontro al vertice SIS Roma-Orizzonte, Rapallo e Trieste vogliono sfruttare l’occasione

L’ottava giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile propone l’attesissimo scontro diretto al vertice della classifica tra SIS Roma ed Orizzonte Catania, con le due formazioni appaiate al primo posto con 18 punti.

Proveranno a sfruttare lo scontro diretto tra capitoline ed etnee il Rapallo, impegnato nella trasferta di Cosenza, con le calabresi che, visto l’ottimo inizio di stagione, sognano un successo di prestigio, ed il Trieste che, con una partita da recuperare, vuole sfruttare il match interno con l’Ancona per riportarsi a ridosso della vetta.

Il Padova punta a tornare in scia al treno delle squadre che occupano le posizioni più blasonate: Plebiscito-Lazio si preannuncia un match con l’esito sulla carta già scritto. Interessante la sfida tra Brizz e Bogliasco: la vincente tra acesi e liguri resterà sola al settimo posto e tornerà in corsa per evitare i play-out al termine della regular season.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

8a giornata

Sabato 7 dicembre 2024

13:00 BRIZZ NUOTO – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – RAPALLO PALLANUOTO Cosenza – Piscina Comunale

16:15 PALLANUOTO TRIESTE – VELA NUOTO ANCONA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

17:00 C.S. PLEBISCITO PD – S.S. LAZIO NUOTO Padova – Piscina C.S. Plebiscito

18:00 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa – Diretta WP Channel

Classifica

L’Ekipe Orizzonte 18

SIS Roma 18

Rapallo Pallanuoto 15

Pallanuoto Trieste* 13

Cosenza Pallanuoto 12

Plebiscito Padova 10

Brizz Nuoto 6

AGN Energia Bogliasco 1951 6

SS Lazio Nuoto* 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in meno