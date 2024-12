Pallanuoto femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Giuditta Galardi sugli scudi nel successo del Rapallo

La settima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile lascia al comando della classifica la coppia composta da Orizzonte Catania e SIS Roma, con Rapallo a -3 e Trieste subito in scia (con una gara in meno), infine Cosenza centra la quarta vittoria e consolida la quinta posizione davanti a Padova.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 3A GIORNATA DI SERIE A1

Morena Leone (Orizzonte): l’attaccante classe 2004 mette a segno un poker di peso specifico molto importante nella vittoria per 12-9 contro Trieste nel big match di giornata. Fondamentali i due gol ad inizio terzo quarto che valgono il break decisivo per la vittoria sulle giuliane.

Vittoria Santoro (Cosenza): il difensore classe 2003 proveniente dall’Orizzonte mette in mostra tutta la propria classe grazie alla tripletta nell’importantissima vittoria in casa del Bogliasco che permette alle calabresi di confermare il quinto posto e portarsi a +6 sulla zona play-out.

Giuditta Galardi (Rapallo): comoda vittoria per le liguri in casa dell’Ancona per 9-27, nella quale tutte le giocatrici di movimento delle liguri vanno a segno. Il centroboa classe 1995, ex SIS Roma, si iscrive a referto con una cinquina, con la quale mette in mostra il suo ottimo periodo di forma.

Giulia Delli Guanti (Plebiscito): continua la risalita in classifica delle patavine e la copertina, nella vittoria per 14-3 sulla Brizz Nuoto, è tutta per la centrovasca classe 2005 nata a Padova, che sigla due reti nella vittoria sulle acesi ed andrà tenuta d’occhio per l’immediato futuro.

Sara Centanni (SIS Roma): il derby capitolino esalta la centrovasca classe 1995, che contro la Lazio si rivela decisiva per il successo delle giallorosse con una cinquina fondamentale nella vittoria per 9-16 ad Acilia. La nativa di Napoli inaugura e chiude il parziale di 0-7 che tra terzo ed ultimo quarto decide il confronto.