Pallanuoto: una super RN Savona esce sconfitta solo ai rigori contro l’Olympiacos

Continua nel migliore dei modi il cammino dell’RN Savona nei gironi della Champions League di pallanuoto maschile. L’unica squadra italiana presente nella massima competizione continentale si è disimpegnata al meglio anche oggi nella durissima sfida con l’Olympiacos che valeva la vetta nel Gruppo D: è arrivata una sconfitta ai rigori, ma che vale il passaggio del turno per i liguri.

Partita durissima quella contro i greci, la squadra di Angelini va più volte avanti nel risultato, si porta anche su un vantaggio di tre reti prima dell’ultima frazione di gioco, ma un’episodio sfavorevole, l’espulsione per brutalità a Pietro Figlioli, ha cambiato il match. In costante inferiorità numerica i liguri sono stati raggiunti ed ai rigori sono andati in difficoltà, tutte e tre i tentativi.

BPER R.N. SAVONA – OLYMPIACOS SFP

11 – 14 d.t.r. (11 – 11)

Parziali (3 – 2) (3 – 3) (4 – 2) (1 – 4)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 3, Occhione, Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni 2, Erdelyi, Guidi, Patchaliev 2, Cora, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

OLYMPIACOS SFP: Zerdevas, Loncar 1, Gkillas 1, Genidounias 2 (entrambi su rigore), Fountoulis, Dimou 3, Zalanki, Buslje, Alafragkis 2, Kakaris, Nikolaidis 1, Papanastasiou 1, Tzortzatos.

Allenatore Hrvoje Koljanin.

Arbitri: Nenad Peris (Croazia) e Gyorgy Kun (Ungheria).

Delegato: Paulo Ramos (Portogallo).

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 1 / 3.

OLYMPIACOS SFP: 5 / 16 + 12 rigori realizzati.

Note:

Spettatori: 350 circa.