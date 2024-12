Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma vince lo scontro diretto con l’Orizzonte Catania

L’ottava giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile, la penultima del girone d’andata, vede la pesantissima vittoria della SIS Roma nello scontro diretto al vertice della classifica contro l’Orizzonte Catania, piegato per 12-11.

Le etnee scivolano così a -3 dalle capitoline e vengono agganciate dal Rapallo, vittorioso nella trasferta di Cosenza con un netto 7-12, mentre il Trieste, che ha una partita da recuperare, regola l’Ancona per 13-6 e resta a -5 della vetta, con la possibilità di portarsi da solo al secondo posto dopo la sfida con la Lazio di sabato prossimo.

Il Padova risale ancora la classifica e si porta al quinto posto grazie alla vittoria sulla Lazio, sconfitta per 15-7, infine nella corsa per evitare i play-out è importantissima la vittoria esterna del Bogliasco, che passa di misura in casa della Brizz per 8-9 e si porta in solitaria al settimo posto, a -3 dal Cosenza.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

8a giornata

Sabato 7 dicembre 2024

13:00 BRIZZ NUOTO – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 8-9

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – RAPALLO PALLANUOTO 7-12

16:15 PALLANUOTO TRIESTE – VELA NUOTO ANCONA 13-6

17:00 C.S. PLEBISCITO PD – S.S. LAZIO NUOTO 15-7

18:00 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 12-11

Classifica

SIS Roma 21

L’Ekipe Orizzonte 18

Rapallo Pallanuoto 18

Pallanuoto Trieste* 16

Plebiscito Padova 13

Cosenza Pallanuoto 12

AGN Energia Bogliasco 1951 9

Brizz Nuoto 6

SS Lazio Nuoto* 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in meno