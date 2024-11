Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma aggancia l’Orizzonte, Cosenza continua a sognare

Tutto secondo pronostico nei match odierni della settima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: la SIS Roma domina il match di maggior interesse, la stracittadina contro la Lazio, battuta in casa nel derby di Acilia con un netto 9-16.

Le capitoline tornano così in testa alla classifica, seppur in coabitazione con l’Orizzonte Catania, mentre sale al terzo posto il Rapallo, che ad Ancona fa il bello ed il cattivo tempo, dominando per 9-27 e scavalcando così il Trieste, ma se le giuliane dovranno recuperare il match con la Lazio sabato 14 dicembre e potranno tornare a +1 sulle liguri.

Continua a sognare il Cosenza, che vince anche in trasferta a Bogliasco, passando in Liguria di misura, con il punteggio di 9-10: le calabresi confermano il quinto posto e si portano con questo successo a +6 sulla zona play-out, potendo iniziare a sognare la salvezza diretta già al termine della regular season.

Risale la graduatoria anche il Padova, che resta tuttavia a -2 dalle cosentine: la Plebiscito liquida le acesi della Brizz Nuoto con il perentorio score di 14-3, grazie anche ad un’ottima prestazione difensiva, e si porta a quota 10, tirandosi definitivamente fuori dalla zona rossa della classifica.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

7a giornata

Mercoledì 27 novembre 2024

L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 12-9

Sabato 30 novembre 2024

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – SMILE COSENZA PALLANUOTO 9-10

VELA NUOTO ANCONA – RAPALLO PALLANUOTO 9-27

C.S. PLEBISCITO PD – BRIZZ NUOTO 14-3

S.S. LAZIO NUOTO – S.I.S. ROMA 9-16

Classifica

L’Ekipe Orizzonte 18

SIS Roma 18

Rapallo Pallanuoto 15

Pallanuoto Trieste* 13

Cosenza Pallanuoto 12

Plebiscito Padova 10

Brizz Nuoto 6

AGN Energia Bogliasco 1951 6

SS Lazio Nuoto* 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in meno