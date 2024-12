Pallamano, Salerno vince l’ultimo match del 2024 e balza in vetta in Serie A1

Jomi Salerno vince ancora e raggiunge Adattiva Pontinia, Cassano Magnago ed AC Life Style Erice al comando della classifica della regular season di Serie A1 2024-2025. L’ultimo match dell’anno solare permette quindi ad una nuova realtà di raggiungere la vetta della graduatoria assoluta grazie ad una solida affermazione contro Leno.

Il recupero della nona giornata del girone d’andata è stato un duello a senso unico. Il team campano non ha sbagliato in casa davanti al pubblico del Pala Palumbo imponendosi con il netto risultato di 32-15.

Ora resta un singolo match da disputare prima della seconda parte del campionato, duello importantissimo per la leadership tra Erice e Salerno. In attesa di questa partita, indetta per il 5 gennaio 2025, sono state definite le otto qualificate alle Finals di Coppa Italia, rimangono da fissare gli abbinamenti dei quarti di finale

Oltre alle quattro realtà al top della graduatoria assoluta si contenderanno il trofeo tricolore anche Brixen Südtirol, Casalgrande Padana, Securfox Ariosto e Leno che beffa Sirio Toyota Teramo per effetto di una migliore differenza reti (-61 contro -71).

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AC Life Style Erice 18*, Cassano Magnago 18, Adattiva Pontinia 18, Jomi Salerno 18*, Brixen Südtirol 14, Casalgrande Padana 12, Securfox Ariosto 11, Leno 6, Sirio-Toyota Teramo 6, Cellini Padova 4, Mezzocorona 4, Lions Sassari 1

*una partita in meno