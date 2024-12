Pallamano, la Serie A Gold saluta il 2024. Ripresa prevista a febbraio, dopo i Mondiali

Con la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A Gold 2024-2025, la stagione regolare del massimo Campionato Italiano è andata ufficialmente in pausa; lo farà fino a febbraio per lasciare spazio alla nazionale italiana di giocarsi le sue carte ai Mondiali 2025 ponendo fine a un’attesa durata addirittura 28 anni.

Nelle partite in programma fra sabato 14 e domenica 15 dicembre, i risultati maturati hanno visto Sassari battere 29-28 il Conversano in una partita tiratissima, il Cassano Magnano cadere in casa 26-28 per mano di uno straordinario Bolzano, mentre gli Alperia Black Devils sono riusciti a fare loro lo scontro diretto contro il Teamnetwork Albatro per 33-32, con invece il Bressanone capace di dominare il Pressano con lo score di 38-25.

Più in basso in classifica invece il Fasano ha piegato 30-27 le resistenze del Secchia Rubiera, il Chiaravalle ha sfruttato il fattore campo per battere 36-30 il Macagi Cingoli, con lo Sparer Eppan che invece ha vinto a domicilio 29-33 nella tana del Camerano.

Di seguito la classifica aggiornata, che si congelerà di fatto fino – come detto – al prossimo 8 febbraio. Da domani il panorama nazionale verrà interamente dedicato alla maglia azzurra, con l’Italia che inizierà la sua road map di raduni e partite verso i Mondiali 2025.

La classifica aggiornata:

Conversano 24 pti, Cassano Magnago 24, Alperia Black Devils 23, Raimond Sassari 23, Teamnetwork Albatro 22, Bolzano 22, Brixen 16, Junior Fasano 15, Sparer Eppan 13, Pressano 11, Publiesse Chiaravalle 8, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 2