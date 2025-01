Pallamano, Serie A1: Erice sempre leader dopo la prima giornata di ritorno

Riparte la stagione di Serie A1 2024/25 dopo la pausa invernale ed il decisivo scontro per la leadership dello scorso 5 gennaio che ha visto primeggiare AC Life Style Erice nei confronti di Jomi Salerno.

Le siciliane si confermano in solitaria in vetta alla graduatoria generale dopo una solida affermazione contro Leno (25-38). Le Arpie non hanno lasciato nulla al caso in un week-end che ha premiato come da copione anche Salerno e le altre principali realtà del campionato tricolore.

Le campane, uscite ad ossa rotte dal duello contro Erice, hanno vinto in casa contro Cellini Padova (30-23), mentre Cassano Magnago inizia bene il 2025 imponendosi per 31-27 in trasferta contro Sirio Toyota Teramo.

Brixen Südtirol ha perso per 28-35 contro Securfox Ariosto. Le campionesse d’Italia, orfane del portiere Francesca Luchin a causa di un serio infortunio al ginocchio, non sono riuscite a fare la differenza in casa nel match più incerto del week-end. Parentesi finale per Adattiva Pontinia e Casalgrande Padana, rispettivamente vincenti contro Mezzocorona (35-24) e Lions Sassari (15-30).

I RISULTATI DEL WEEK-END

Sirio Toyota Teramo – Cassano Magnago 27-31

Adattiva Pontinia – Mezzocorona 35-24

Leno – AC Life Style Erice 25-38

Jomi Salerno – Cellini Padova 30-23

Lions Sassari – Casalgrande Padana 15-30

Brixen Südtirol – Securfox Ariosto 28-35