Pallamano: l’Italia ci prova, ma la Croazia è più forte. Azzurri sconfitti in amichevole

La terza amichevole della Nazionale italiana di pallamano, in preparazione agli imminenti Mondiali 2025, si è conclusa con una sconfitta a Porec contro i padroni di casa della Croazia, con il punteggio di 36-20.

LA CRONACA DI CROAZIA-ITALIA

La partita si apre con l’Italia che non riesce a trovare, causa anche l’ottimo livello dei rivali, fluidità in attacco. Questo comporta degli extra-sforzi difensivi, che però la squadra croata riesce a superare con i suoi schemi offensivi. Il primo parziale a favore dei padroni di casa è quello che porta il match sul 7-3 per Maras e compagni. Si arriva al 12′: occasione dal dischetto per Marrochi, Pesic lo neutralizza. Sul ribaltamento è Lucic a griffare l’8-3.

Il match prosegue. A metà del primo tempo è 10-4, con Bronzo che non sbaglia il penalty del 10-5. Trillini chiama time-out per spiegare ai suoi come cercare di arginare le avanzate croate, ma il talento dei balcanici è tanto. In un amen si va sul 14-6, con Simic protagonista, gli azzurri però non demordono mettendo tre reti in fila a referto per il momentaneo 14-9 con gol di Bortoli, che diventa 15-10 all’intervallo in seguito al botta e risposta sull’asse Glavas-Bulzamini.

L’inizio della ripresa è negativo per l’Italia: la Croazia infatti piazza quattro gol di fila, trascinata da Jelinic (6 gol, top scorer dell’incontro). Si va quindi sul 19-10, con Marrochi che riesce a rompere il digiuno tricolore per il momentaneo 19-11. Da quel momento in poi, gli uomini allenati da Dagur Sigurdsson accelerano vorticosamente.

Spicic firma il 23-13 che vale il +10. Azzurri alle corde: le marcature di Savini (3 gol per lui), Pugliese e Bronzo (3 reti anche per lui) non riescono a contenere il gap, che i croati fanno aumentare anche grazie alle parate del subentrato Spikic, che in un’occasione neutralizza il penalty di Bronzo e la successiva respinta. Si arriva alle battute finali, Simic mette il punto esclamativo alla gara dei suoi mandando a referto il 36-20 che chiude la gara.

Nei prossimi giorni

L’Italia ora farà rientro in patria prima di pensare alla Yellow Cup, torneo amichevole che si disputerà a Winterthur, in Svizzera: Savini e compagni saranno di scena con altre tre amichevoli, fra il 3 e il 5 gennaio, contro gli elvetici padroni di casa, il Kosovo e i Paesi Bassi.