Olimpia Milano-Stella Rossa oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Torna in campo in Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano per il tredicesimo turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro la Stella Rossa Belgrado. Match che arriva dopo l’ottima vittoria in casa del Fenerbahce e i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati e continuare la corsa verso la zona playoff.

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA DALLE 20.30

L’Olimpia Milano ha uno score di 6 vittorie e 6 sconfitte sin qui in Eurolega, ma Mirotic e compagni arrivano da 5 vittorie negli ultimi sei turni, con la rimonta che ha portato i biancorossi a un passo dalla zona play-in. E con due sfide interne questa settimana LeDay e compagni sono chiamati a dare un nuovo strappo verso la parte nobile della classifica.

La Stella Rossa Belgrado ha lo stesso score di Milano, ma dopo tre successi nei primi tre turni di Eurolega la squadra serba ha faticato, conquistando altrettante vittorie nei successivi nove turni e vincendo una sola partita in trasferta. Insomma, uno scontro diretto dove il fattore campo deve venir sfruttato dall’Olimpia per entrare a pieno titolo nella top 10 europea.

Palla a due che verrà alzata all'Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 di mercoledì 4 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN.

Mercoledì 4 dicembre

Ore 20:30 Olimpia Milano – Stella Rossa Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport