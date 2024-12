Olimpia Milano-Olympiacos oggi in tv: a che ora l’Eurolega di basket, dove vederla in streaming

Sfida importante per l’Olimpia Milano in Eurolega il giorno di Santo Stefano! Oggi giovedì 26 dicembre alle ore 20:30 i meneghini ospitano all’Unipol Forum di Assago i greci dell’Olympiacos Pireo nella diciottesima giornata della regular season 2024-2025.

I campioni d’Italia provano a rialzare la testa dopo il doppio ko rimediato la settimana scorsa contro Panathinaikos Atene (103-74) e Bayern Monaco (78-79), che hanno fatto scivolare i milanesi all’undicesimo posto con 9-8 di record al pari di Barcellona e Stella Rossa Belgrado. Coach Ettore Messina si affiderà ancora a Nikola Mirotic e Zach LeDay, con Shavon Shields pronto ad armare il braccio da qualsiasi posizione.

L’Olympiacos Pireo si presenta al match odierno forte di due vittorie consecutive contro Virtus Bologna (87-77) e Alba Berlino (90-85), che hanno proiettato la squadra ellenica al terzo posto con 11-6 dietro solo a Paris Basketball e AS Monaco. Fari puntati su Sasha Vezenkov rientrato ad Atene in estate e su Evan Fournier arrivato dai New York Knicks, con Thomas Walkup a dettare i ritmi di gioco e Moustapha Fall a raccogliere rimbalzi.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo grande match di Eurolega!

