LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: iniziano le sfide decisive per i playoff

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Olympiacos, diciottesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! Iniziano le sfide decisive per la post-season, con i meneghini che devono reagire per rimanere nella zona ‘nobile’ della classifica.

L’EA7 Emporio Armani è reduce da due sconfitte consecutive rimediate la settimana scorsa contro Panathinaikos Atene (103-74) e Bayern Monaco (78-79), che hanno interrotto un filotto di sei vittorie in fila. 9-8 è il record dei campioni d’Italia, che li colloca in undicesima piazza in una graduatoria ancora molto compatta. Coach Ettore Messina punterà ancora sui canestri pesanti di Nikola Mirotic e di Zach LeDay, dovendo però rinunciare a Josh Nebo sotto il ferro.

L’Olympiacos Pireo arriva in Lombardia forte di due affermazioni contro Virtus Bologna e Alba Berlino dopo il ko contro la Stella Rossa, che hanno proiettato gli ateniesi al terzo posto con 11-6 dietro a Paris Basketball e AS Monaco. Da tenere sotto stretta osservazione Sasha Vezeknov tornato in Grecia dopo l’esperienza di un solo anno in NBA ai Sacramento Kings, con Evan Fournier arrivato in estate dai New York Knicks a dare man forte ad una squadra allestita per puntare alla Final Four.

Inizio del match previsto alle ore 20:30 all'Unipol Forum di Assago (Milano), con la diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.