Olimpia Milano-ASVEL oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Fino a poche settimane fa, sembrava un’Eurolega tutta in salita per l’Olimpia Milano. L’EA7 di Ettore Messina, però, è riuscita a cambiare passo: merito per larga misura dell’inserimento di Nico Mannion, capace di dare la svolta con la sua estrema fiducia e di portare a sei vittorie nelle ultime sette partite europee i meneghini.

Dall’altra parte arriva l’ASVEL di Villeurbanne, un record di 5-8 fino ad ora, qualche ex “italiano” in giro per il roster e Nando De Colo sempre pronto a sciorinare pallacanestro. L’ultimo periodo è stato favorevole anche per il club transalpino, capace di tre vittorie nelle ultime quattro partite tra cui quelle con Anadolu Efes e con un sempre più enigmatico Real Madrid, che fuori casa ha vinto solo contro il Barcellona in Eurolega.

Il match tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e ASVEL Villeurbanne vedrà alzarsi la palla a due domani alle ore 20:45. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Sky Sport Arena (204), mentre quella streaming sarà affidata a SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

