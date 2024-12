Nuoto, Sara Curtis: “All’arrivo ero un po’ lunga. Oggi pomeriggio proverò a migliorarmi”

La terza giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso alla Duna Arena di Budapest, in Ungheria, si apre al meglio per i colori azzurri, grazie a Sara Curtis, che centra l’ingresso in semifinale nei 50 metri dorso femminili.

La 19enne azzurra, detentrice del record mondiale della categoria junior e del primato italiano (26″08), si piazza all’ottavo posto assoluto con il crono di 26″35, mentre il miglior tempo complessivo è della statunitense Khatarine Berkoff, che infrange il muro dei 26″ e chiude le proprie fatiche in 25″89.

Al sito della FIN l’azzurra ha tracciato il bilancio della sua gara: “Abbiamo analizzato gli errori di ieri nello stile libero con il mio allenatore. Purtroppo ho ancora qualche problema con le virate ed oggi ho calcolato male le bracciate all’arrivo e mi sono accorta che ero un po’ lunga. Oggi pomeriggio proverò a migliorarmi“.