Nuoto, niente finale per Chiara Della Corte nei 200 misti ai Mondiali in vasca corta. Miglior tempo per Harvey

Niente finale per Chiara Della Corte nei 200 misti dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. L’azzurra, vittoriosa a sorpresa della specialità agli ultimi Assoluti, non ha demeritato nel suo debutto internazionale, non riuscendo tuttavia a strappare un posto in finale, che sarebbe valsa una gran bella soddisfazione.

Una prova più che onorevole per la giovane nuotatrice del salernitano, che conferma di poter stare a questi livelli. Le prime due frazioni sono un po’ lente, anche perché Abbie Wood fa il diavolo a quattro fin dalle prime bracciate (vittoria in 2’05”16), ma l’azzurra recupera prima a rana e poi con lo stile libero, giocandosi il secondo posto con la svedese Hanna Bergman, facendosi beffare al fotofinish.

Il suo 2’08”29 è un crono discreto, ma non abbastanza per poter entrare tra le migliori otto e giocarsi dunque una medaglia nel pomeriggio. L’azzurra era piazzata nella seconda batteria, nella terza la canadese Mary-Sophie Harvey, la statunitense Alex Walsh e la slovacca Tamara Potocka hanno fatto meglio, mentre nell’ultima prova sono state addirittura in quattro a fare meglio. L’azzurra è dunque decima assoluta, a poco più di un secondo dalla qualificazione, con l’ultimo crono utile di Potocka.

Il miglior crono di giornata è di Mary Sophie-Harvey in 2’05”99, davanti a Kate Douglass, che vince l’ultima batteria in 2’06”08. Dentro anche la sudafricana Rebecca Meder, la spagnola Emma Carrasco Cadens e l’irlandese Ellen Walshe.