Nuoto, Lorenzo Mora e Christian Bacico promossi alle semifinali dei 100 dorso nei Mondiali di vasca corta

Primo step compiuto. Lorenzo Mora e Christian Bacico hanno centrato l’obiettivo e si sono qualificati alle semifinali dei 100 dorso uomini dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Giorno-1 di gare alla Duna Arena e gli azzurri hanno dovuto spingere fin dalle heat mattutine per poter essere nella top-16 qualificante per il penultimo atto.

Mora ha provato a tenere il ritmo, forte delle sue eccellenti subacquee. Qualcosa nella parte nuotata è un po’ mancata, specialmente nella prima parte della gara (passaggio ai 50 metri di 24.27). Nella seconda parte della prova, il nuotatore tricolore ha provato a venir fuori, toccando con un buon 50.30 (ottavo tempo dell’overall) che gli ha assicurato il passaggio di turno.

Bella la prova di Bacico che ha nuotato sui propri limiti attuale (personale di 50.39). Il lombardo è un po’ mancato sulle spinte, considerando che parliamo di piscina da 25 metri ed è necessario più volte rilanciare la propria azione. Il 50.48 con cui ha concluso il classe 2005 del Bel Paese è stato sufficiente (undicesimo tempo delle heat) per proseguire nel cammino in questa competizione.

A esaltare il pubblico di casa è stato il campione olimpico dei 200 dorso, Hubert Kos, che dalla corsia 0 della penultima heat ha fatto vedere tutte le sue doti acquatiche. L’ungherese è stato il migliore nell’overall con il riscontro di 49.12 a precedere il polacco Kacper Stokowski (49.22) e il 18enne russo Miron Lifintsev (49.44), un talento di cui sentiremo parlare.