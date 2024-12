Nuoto, Simona Quadarella: “Non è la mia gara, sensazioni buone in vista degli 800”

La prima gara della diciassettesima edizione dei Mondiali in vasca corta, scattati oggi a Budapest, non sorride all’Italia: esce subito di scena Simona Quadarella, impegnata nei 400 metri stile libero femminili. L’azzurra termina tredicesima in 4’04″08, a 2″ dall’ottavo posto, che valeva il passaggio all’ultimo atto.

Nella quinta ed ultima batteria il ritmo viene imposto dalla favorita della distanza, la canadese Summer McIntosh, prima in 3’57″55, la quale va a precedere l’australiana Lani Pallister, seconda in 3’57″97. L’azzurra, allenata da Gianluca Belfiore, chiude sesta nella serie e manca la qualificazione.

A fine gara Simona Quadarella ha parlato ai microfoni del sito federale, mostrandosi comunque positiva in vista delle prossime gare: “Ci ho provato, è difficile esordire così presto per me. Non è la mia gara, però le sensazioni sono buone in vista degli 800 di domani“.