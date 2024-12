Nuoto, Gretchen Walsh realizza il record del mondo dei 50 farfalla in vasca corta a Budapest

Non è stata una sorpresa. La statunitense Gretchen Walsh è andata veloce, anzi velocissima nel corso delle batterie della prima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Nelle heat del day-1 alla Duna Arena, la statunitense (primatista del mondo dei 100 farfalla in vasca lunga e argento olimpico a Parigi) ha toccato la piastra con il crono sensazione di 24.02.

Un bel “WR” ad accompagnare la prestazione dell’americana, che ha letteralmente aperto le acque della piscina magiara e fatto una differenza spaventosa rispetto alle avversarie. Un crono che andato a migliorare un primato del mondo storico, visto che parliamo del 24.38 del 2009 appartenente alla svedese Therese Alshammar in quel di Singapore.

Walsh, a questo punto, si candida non solo all’oro mondiale, ma anche a un ulteriore miglioramento di questo riscontro. Immediatamente alle sue spalle troviamo la russa Arina Surkova (24.78) e l’olandese Tessa Giele (25.01).

Buona la prestazione di Silvia Di Pietro, che ha siglato il sesto tempo complessivo delle batterie di 25.16, non troppo distante dal suo record italiano di 25.03 del 2021 agli Europei di Kazan (Russia). La ritroveremo in semifinale, cosa che invece non sarà nel caso di Elena Capretta (18ª in 25.81).