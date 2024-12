Nuoto, Leonardo Deplano in semifinale nei 50 sl dei Mondiali di Budapest. Fuori Zazzeri, record per Brooks

Si dimezza il gruppo azzurro nei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Leonardo Deplano passa il primo taglio della gara con l’undicesimo tempo complessivo mentre Lorenzo Zazzeri viene eliminato con il ventunesimo crono, in una gara che vede come protagonista assoluto Jordan Crooks.

L’uomo delle isole Cayman si prende la ribalta con l’ennesimo record del mondo di questa settimana: grazie a una seconda vasca impressionante Crooks chiude in 20”08, abbassando di otto centesimi il tempo di Caeleb Dressel di poco più di quattro anni fa, ottenuto proprio alla Duna Arena.

Tornando agli azzurri, Deplano si difende nell’ultima batteria; da corsia 3 riesce a tenere il ritmo di Dylan Carter e Maxime Grousset, il che gli garantisce il passaggio del turno in 20”98. Zazzeri viene invece penalizzato da una prima vasca abbastanza lenta nella undicesima heat che viene vinta da Jack Alexy, il suo 21.37 è troppo lento per un posto in semifinale.

Crooks ha rifilato sessantuno centesimi al secondo in classifica, lo statunitense Jack Alexy, e 64 a Chris Guiliano. Ora più che mai sembra che il muro dei 20 secondi possa crollare: sarà il momento giusto? Lo scopriremo nel pomeriggio.