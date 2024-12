Le batterie della quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta si chiudono con l’accesso in finale dell’Italia nella finale della 4×200 maschile. Filippo Megli, Manuel Frigo, Davide Dalla Costa ed Alessandro Ragaini ottengono il pass con il terzo posto complessivo ma vincendo la propria batteria con il tempo di 6’53”89.

Una buona prova per un quartetto che non dovrebbe essere quello che vedremo nel pomeriggio. Partenza affidata a Megli, il più esperto dei quattro, che mantiene bene la linea dei migliori nei primi 100 metri rimanendo a fianco di Giappone e Cina per poi mettere la freccia nelle seconde quattro vasche, mettendosi avanti a Cina e Canada.

Il lavoro viene ultimato da Manuel Frigo, che bracciata dopo bracciata riesce a mettere sempre più spazio tra sé e gli avversari, permettendo così al debuttante Dalla Costa e a Ragaini di poter imbastire la propria gara senza ansie, toccando per primi e guadagnando la qualificazione.

Per gli azzurri è dunque il terzo posto alle spalle degli Stati Uniti e dell’Australia, prima (6’51”69) e seconda (6’53”50) nella seconda batteria, mettendosi alle spalle Spagna, Germania, Atleti Neutrali, Cina e Canada. Per l’Italia ci sarebbe la possibilità di fare un passo avanti con l’ingresso nel quartetto di Alberto Razzetti. Ora è il momento dei calcoli in vista del pomeriggio.