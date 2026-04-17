Carlos D’Ambrosio senza rivali nei 200 sl a Riccione, ma il record italiano resta a 6 decimi

Gara affascinante quella dei 200 stile libero, e lo è stata in particolare la prestazione che oggi i ragazzi azzurri ci hanno regalato in acqua. Vince il favorito Carlos D’Ambrosio che dalla corsia 7 sin dalla prima vasca si impone su tutta la vasca, toccando la piastra in 1:45.77.

Il detentore del record italiano non riesce a replicare e a migliorare il suo primato, fisso sull’1:45.15, ma dimostra comunque una buona solidità stabilendo nuovamente un tempo sotto l’1:46. Sorprende ancor Jacopo Barbotti che con il tempo di 1:47.27 conquista la medaglia d’argento e un personale migliorato di oltre un secondo rispetto alla nuotata risalente soltanto allo scorso febbraio.

Completa il podio in 1:47.61 Alessandro Ragaini che riconferma il crono ottenuto in mattinata. Il classe 2006 si presenta in una buona forma, ma non ancora ai livelli a cui avevamo assistito due anni fa, quando stabilì il personale di 1:45.83.