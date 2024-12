Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci (seguendo l’ordine delle frazioni) hanno regalato all’Italia il pass per la finale della 4×100 stile libero femminile ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Il quartetto azzurro ha stampato il miglior tempo assoluto delle batterie in 3:29.86, avvicinandosi a quattro decimi dal record nazionale.

Nella sessione pomeridiana andrà in scena l’atto conclusivo con in palio le medaglie e a questo punto il team italiano proverà ad inseguire la zona podio, anche se alcune delle altre formazioni qualificate effettueranno degli innesti importanti e alzeranno l’asticella rispetto al mattino. A livello prestazionale. l’obiettivo delle nostre portacolori potrebbe essere quello di ritoccare il primato italiano dei Mondiali di Doha 2014.

Curtis si è resa protagonista di una seconda frazione strepitosa, mettendo a referto un prezioso 51.30 lanciato: “Non pensavo di fare questo tempo. Mi è venuto tutto bene, comprese le subacquee da dove controllavo anche le americane che erano sorprendentemente dietro. Siamo gasate e spero di regalare a questa staffetta una medaglia storica“.

Ottimo lancio in 52.71 per Morini: “Volevamo fare una bella gara ed eravamo cariche alla vigilia, nel pomeriggio vogliamo scendere qualche decimo per battere il record italiano“. Solida anche la terza frazione di Tarantino in 52.58: “Siamo molto affiatate e ci crediamo in finale“. Menicucci in chiusura ha tenuto botta conservando la prima posizione: “Ho cercato di mantenere la posizione acquisita e toccare davanti, rintuzzando il rientro dalla Germania“.