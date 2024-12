Nuoto, Alessandro Miressi in semifinale con il brivido nei 100 sl dei Mondiali in vasca corta. Deplano eliminato

L’Italia non brilla nei 100 metri stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Alessandro Miressi rischia, ma entra nelle semifinali con un tempo alto e senza impressionare, mentre Leonardo Deplano deve già salutare la compagnia con il diciassettesimo tempo.

Miressi non è autore di una gara brillantissima. Per lui la penultima batteria, in cui a fare da mattatore è Chris Giuliano: l’americano prova a tirare il collo a tutti sfornando un tempo rispettabile ma comunque altino in 45.98, mentre l‘azzurro appare un po’ legato e poco fluido, chiudendo in 46.82 che gli vale solo il quattordicesimo tempo di ingresso in semifinale.

Non entra la gara nemmeno a Leonardo Deplano, che non trova la giusta costanza di bracciata nella terzultima batteria di giornata. Sin dalla partenza si vede che non ha la stessa brillantezza di ieri, rimanendo nelle retrovie e guardando da lontano il 44.95 di Jordan Crooks, che firma il record dei campionati a 11 centesimi dal record del mondo, mentre per l’azzurro arriva il diciassettesimo posto, primo degli esclusi, a soli nove centesimi dal superamento del taglio.

Proprio il nuotatore delle Cayman è l’autore della migliore prestazione mattutina avanti a Giuliano e al francese Maxime Grousset, terzo in 46.01. Miressi dovrà limare ben più di qualcosa per potersi guadagnare l’accesso all’ultimo atto, tutt’altro che scontato dopo la scialba prestazione di pochi minuti fa. Ma le cose possono sempre cambiare dalla mattina al pomeriggio.